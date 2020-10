IL LUTTO

TREVISO È partito per un nuovo viaggio, Paolo Guolo: fotografo, scultore, collezionista di fotografia storica, grande maestro. Una scomparsa improvvisa, che lascia senza parole: se n'è andato ieri mattina, all'età di 76 anni, a causa di una malattia terribile e fulminante che da alcuni giorni gli aveva fatto perdere conoscenza e in poco ha spento tutta la sua straordinaria vitalità. Minuto, barba bianca, chioma canuta, uno sguardo attento e acuto. Si spostava per le vie di Treviso con la sua bicicletta, sempre di fretta, perché c'erano sempre tante faccende da sbrigare, progetti, lavori. Era un Maestro di quelli con la M maiuscola, che si incontrano raramente.

IL PERSONAGGIO

Uomo di vastissima cultura, saggio e con un misurato e opportuno senso critico con cui sapeva cogliere luci e ombre del caso. Grande viaggiatore e amante dell'arte in ogni sua forma: scultura, pittura, scenografia, fotografia, musica, teatro, cinema, letteratura Sempre composto, a volte un po' schivo e riservato sulla sua persona, ma capace di stupire per la profonda conoscenza che lo contraddistingueva, per quella sua semplicità e naturalezza con cui sapeva regalare lezioni straordinarie sulle materie più disparate, discorsi che affascinavano lasciando ammutoliti per come sapeva cogliere il sacro anche nelle più piccole cose. Insegnò per molti anni al Liceo Artistico disegno e scultura, ai suoi studenti raccontava dei suoi studi accademici nella classe di Alberto Viani, le sue ricerche artistiche, l'incontro con Marino Marini e l'amicizia con il fotografo Guido Guidi, le sculture realizzate per famosi scenografi e per teatri italiani e esteri, tra cui La Fenice e l'Arena di Verona.

PRIMA PASSIONE

La scultura è stata la sua prima passione: le sue opere dalle forme piene, sinuose ed eleganti. A questo subito ha associato la fotografia e dal connubio dei due linguaggi ha realizzato alcune pubblicazioni fotografiche: una dedicata al suo maestro, Viani, un'altra più recente a Rodin mettendo in luce nuove straordinarie riflessioni legate al grande scultore francese. Grande viaggiatore e habitué di Parigi, meta di studio e lavoro, conosceva la città minuziosamente, soprattutto i luoghi di cultura e musei, dai più celebri ai più sconosciuti. Lì si recava quasi ogni anno a cercare nuove energie, ossigeno per la sua esistenza. Non ultimo il suo felice legame con Antiruggine di Mario Brunello con cui condivideva l'entusiasmo per dare vita a pensieri e idee e la sua determinazione a non lasciare la mente alla ruggine. Al suo fianco, in tutte queste avventure, c'è sempre stata, fino alla fine, la compagna della sua vita, la Betti. Ancora non è stata definita la data della cerimonia laica.

Chiara Voltarel

