Morto dopo il colpo di caldo, resta il giallo

L'AUTOPSIATREVISO La morte di Florin Pogol, il bracciante agricolo 50enne deceduto domenica al Ca' Foncello, quattro mesi dopo una ischemia coronarica che lo aveva colpito mentre lavorava sui campi, per ora resta avvolta nel mistero. L'autopsia condotta ieri mattina dal medico patologo Antonello Cirnelli, incaricato dalla Procura, non ha infatti detto nulla di nuovo rispetto a quello che già si sapeva se non che le condizioni cliniche generali del 50enne erano particolarmente critiche, probabilmente proprio a causa di quell'attacco di cuore e...