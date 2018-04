Morto Armellin, per 15 anni deputato Dc

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

POLITICA IN LUTTOTREVISO È morto Lino Armellin. L'ex parlamentare, originario di Povegliano e trapiantato a Villorba, è mancato nella sera di Pasqua a 82 anni. Se ne va così uno dei volti trevigiani più noti della scena politica nazionale. Un'icona della Democrazia Cristiana, sponda dorotea, negli anni della Prima Repubblica. Il suo mondo era quello del sociale e del volontariato. Ha legato il suo nome in modo indissolubile alla battaglia per il riconoscimento degli asili paritari delle parrocchie come vera alternativa a quelli statali, a...