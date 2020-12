IL LUTTO

TREVISO Un generale, a cominciare dalla sua instancabile dedizione per l'impegno civile, vocazione che sapeva mettere sempre al primo posto, ben prima del suo rango di graduato degli Alpini. È morto ieri il generale Giancarlo Finelli, classe 1929, ex dell'Artiglieria alpina gruppo Belluno, tra i pionieri della nascita dell'unità di protezione civile Ana di Treviso della quale è stato per anni il coordinatore. Fu lui a compiere, 25 anni fa, i primi passi che condussero alla nascita del gruppo in città. A cui seguirono le sezioni di Conegliano, Valdobbiadene e Vittorio Veneto. Bolognese di nascita, aveva 91 anni: «È stato un generale di grande umanità ricorda Marco Piovesan, dal 2018 presidente degli Alpini di Treviso Era un comandante sì, ma umile nel modo di operare, instancabile nel suo servizio alla collettività. Si sentiva parte del gruppo. Un Alpino come tutti, che non amava certo distinguersi, ma piuttosto indossare il cappello della truppa». Nel 1997 venne affidato al generale Finelli il delicato compito di coordinare in prima linea le attività di soccorso del terremoto che mise in ginocchio l'Umbria e le Marche: «Si è curato della popolazione terremotata ma anche di aiutare i volontari stessi in prima linea in un momento difficile e di emergenza - ricorda ancora Piovesan Ha gestito il lavoro di tutti. Dando l'esempio è stato un trascinatore. Da Alpino credeva nell'importanza dell'unità di Protezione civile a supporto della popolazione». Il ruolo della protezione civile diventa importante. Da ricordare anche l'impegno profuso nell'ottobre del 1998, stavolta in Veneto, con il nucleo di protezione civile degli alpini di Treviso in allerta per fronteggiare una tremenda alluvione che colpì il Veneto mettendo in pericolo gli ospedali di Castelfranco e Noale. Un impegno civico e una dedizione al servizio che ha accompagnato il generale Finelli per tutta la vita, anche se negli ultimi anni con l'avanzare dell'età aveva deciso di fare un passo indietro dalla prima linea. L'ultimo saluto al generale Finelli lunedì alle 15 nella chiesa di Santa Maria del Rovere.

Alessandra Vendrame

