L'EPIDEMIA

TREVISO Non si ferma più. Ieri sono morte altre sette persone risultate positive al nuovo coronavirus. Quattro donne nell'ospedale di Treviso e tre uomini in quello di Conegliano. Erano tutti anziani: tra gli 82 e i 99 anni. Ma questa non può essere in alcun modo una consolazione. Non lo è per nessuno. Alcuni erano già costretti a convivere con pesanti patologie. Altri, invece, no. Erano stati ricoverati perché dopo il contagio da Covid-19 avevano sviluppato gravi problemi respiratori. Il bilancio è sempre più tragico. Dal 25 febbraio ad oggi nella Marca sono mancate 46 persone positive al nuovo coronavirus. Addirittura 34 a Treviso. Poi sei a Conegliano, due a Montebelluna e una per ospedale a Castelfranco, Vittorio Veneto e Oderzo. Più Giancarlo Zampieri, 79enne originario di Castelfranco, mancato nell'ospedale di Bassano. Il trevigiano conta oltre il 40% dei 113 decessi registrati nell'intero Veneto (24 solo nella giornata di ieri). La percentuale, pur ancora altissima, sta lentamente calando. Ma purtroppo questo solo perché stanno gradualmente aumentando le morti negli altri ospedali della regione.

NUOVA ONDATA

Aumentano anche i contagi. Ad oggi sono 617 i trevigiani positivi al nuovo coronavirus. I comuni con il maggior numero di persone contagiate sono Treviso, con 96, Mogliano Veneto con 34, Casale sul Sile con 31, Conegliano con 23 e San Fior con 20. Esattamente 1.410 invece le persone che sono in isolamento domiciliare. Quest'ultimo numero è composto da poco meno di 400 persone positive più i loro familiari, che alla luce dei contatti stretti con chi è stato colpito dal virus devono a loro volta rispettare la quarantena obbligatoria di 14 giorni. Mentre sono 165 le persone ricoverate in ospedale: 136 nei reparti ordinari, tra Malattie infettive, Pneumologia e così via (38 in più in un solo giorno), e 29 in Terapia intensiva (uno in più rispetto a ieri). Ci sono 93 pazienti ricoverati nei reparti ordinari dell'ospedale di Treviso, 23 a Conegliano, 13 a Vittorio Veneto, 5 a Castelfranco, 1 a Montebelluna e 1 a Oderzo. A questi vanno aggiunti quelli in Terapia intensiva: 15 al Ca' Foncello, 11 a Conegliano e tre a Montebelluna. Le Rianimazioni di Treviso e Conegliano sono al livello di guardia. A Treviso sono stati allestiti una ventina di posti letto aggiuntivi, anche al posto del blocco operatorio della Terza chirurgia. Si sta lavorando per fare lo stesso a Conegliano. La buona notizia è che fino ad ora 54 pazienti sono stati dimessi. Ieri sono usciti altri tre. Ma non basta. Il nuovo coronavirus circola nella Marca. Ormai è diventato impossibile individuare i collegamenti epidemiologici. In provincia sono stati identificati tre focolai: quello che era esploso nella Geriatria del Ca' Foncello, quello in un gruppo di persone che giocavano a carte tra San Fior, Orsago e Caneva, quello legato a dei ballerini che avevano partecipato a una manifestazione di tango in un hotel di Ferrara. Adesso, però, molti pazienti si rivolgono ai pronto soccorso provenendo direttamente da casa, senza un apparente collegamento con cluster già noti. Ciò che spaventa è che non appare possibile fermare il virus nemmeno negli ospedali. Non solo in Geriatria, oggi sanificata.

NEI REPARTI

Il quadro è fatto da Nursing Up, il sindacato degli infermieri. Il Covid-19 ha colpito anche due pazienti transitati per l'Oncologia del Ca' Foncello. Una delle unità più delicate in assoluto a causa delle basse difese immunitarie dei pazienti. Ora si attendono gli esiti dei tamponi eseguiti sul personale del reparto. Discorso simile per l'Ematologia. Nel frattempo sono risultati positivi due medici della Cardiochirurgia. Nel settore della Riabilitazione le positività tra il personale sono raddoppiate: da 8 a 16. «Praticamente qui manca un terzo degli operatori», evidenzia Guerrino Silvestrini, referente del sindacato di Treviso. E poi ancora sono state registrate positività nel settore della day surgery. Così come nella Terapia intensiva, in Medicina, in due ricoverati in Otorinolaringoiatria. L'elenco continua con parte del personale dell'Ostetricia e ginecologia e della Pediatria. Oltre ovviamente ai pazienti passati per Malattie infettive e Pneumologia. Ma non ci si ferma a Treviso. Ci sono stati dei casi positivi anche nell'Ortopedia di Conegliano e nell'area internistica di Oderzo. Oggi quasi tutti i positivi, tra medici, infermieri e operatori, sono in isolamento domiciliare. «Per quanto riguarda il personale avrebbe dovuto esserci più attenzione fin da subito conclude Silvestrini è fondamentale che abbia i dispositivi di protezione. Se perdiamo i professionisti della sanità, perdiamo tutto».

Mauro Favaro

