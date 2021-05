Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PERIZIATREVISO «Il decesso è stato causato da problemi cardiaci: non c'è nessuna correlazione con la vaccinazione». L'Usl non potrebbe essere più netta. Non hanno lasciato margini di interpretazione i risultati dell'autopsia eseguita ieri mattina su Irma Dall'Acqua, l'anziana di 91 anni di Villorba mancata improvvisamente sabato scorso un'ora dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino Pfizer. «Si conferma che il decesso è stato...