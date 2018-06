Moriago: un candidato e lo spettro del quorum

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CURIOSITÀMORIAGO La sfida di Moriago è a dir poco singolare. Il sindaco uscente Giuseppe Tonello si ricandida. E fin qui niente di strano. Ma è l'unico candidato. A Moriago il dibattito politico non c'è stato. Tonello si trova in pista da solo, senza avversari. Anzi, uno c'è. Virtuale: il quorum. La legge elettorale, infatti, non fa sconti. Se c'è un candidato solo, per essere eletto deve comunque andare a votare il 50 per cento dei votanti più uno. Detta in numeri: a Moriago ci sono 1997 elettori. La metà più uno deve andare...