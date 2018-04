Morbillo a scuola: «Valuteremo i gemellaggi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CONTAGIOTREVISO «Ora valuteremo come gestire al meglio i programmi di gemellaggio: da noi, in Italia, oggi sono obbligatori dei vaccini che magari in altri Paesi europei sono solo facoltativi. Vedremo come sarà possibile gestire queste differenze. Il nostro rapporto con la scuola di Orleans va avanti da anni. Non sarà un problema discuterne». A parlare è Stefano De Marchi, preside dell'istituto Canossiano. Il caso dello studente francese 13enne colpito da morbillo - la diagnosi è stata fatta venerdì - proprio mentre si trovava nella...