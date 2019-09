Monumento al martire del nazismo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FONTEOra anche Fonte può onorare il suo eroe. Stamattina sarà inaugurato il monumento al ten. Angelo Gino Ceccato, uno dei martiri del rastrellamento del Grappa nel settembre del 1944 per opera di nazisti e fascisti. L'amministrazione comunale ha recuperato l'abitazione del martire in via Asolana e vi ha realizzato il monumento.Alle 10 ritrovo nel piazzale del Municipio e corteo, con il sindaco Luigino Ceccato in testa, fino al monumento. Alle 11 cerimonia di inaugurazione con la partecipazione della banda Girasole e al termine un momento...