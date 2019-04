Monticano e Avenale, le grandi paure. Ma c'è chi sorveglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PIENA DEI FIUMIODERZO Monticano sorvegliato speciale. Soprattutto i giorni scorsi, ma anche le prossime ore, stando allo stato di attenzione proclamato dalla Regione Veneto fino alle 14 di oggi. Una precauzione doverosa, dopo i rovesci, non certo attesi con tale intensità, di giovedì scorso. Le previsioni però indicano un lento ma costante miglioramento del tempo e sorprese non dovrebbero essercene, tant'è che il livello del fiume è quasi tornato alla normalità. Nel fine settimana però il fiume è stato monitorato in modo costante...