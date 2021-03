LA CRISI

MONTEBELLUNA «Non possiamo riaprire e continuano a mancare le entrate. Così non è possibile andare avanti ancora per molto. Siamo arrivati al limite. O arrivano immediati contributi o non so come faremo». La situazione nelle piscine comunali Chiara Giavi di Montebelluna è al limite. E a parlare non nascondendo la disperazione è Giovanni Menegon, il presidente della Montenuoto, la società che gestisce gli impianti natatori comunali di Montebelluna e Valdobbiadene. Le difficoltà che devono affrontare questi impianti sono enormi, e vanno ben oltre ogni immaginazione, visto che si parla del 73% in meno di incassi.

I NUMERI

Dal 2019 al 2020 sono stati infatti più di 800mila gli euro non incassati, e per questi lo Stato ha dato ristori pari al 5,5%, ovvero appena 45mila euro, che vanno tra l'altro divisi per entrambi i natatori. Troppo poco per riuscire a pagare tutto quello di cui una piscina ha bisogno: dipendenti, collaborazioni, imprese, ditte fornitrici, bollette di acqua, luce e gas. «Abbiamo pensato più volte di non farcela - continua il presidente - abbiamo ricevuto ristori solo a novembre 2020 poi, per tre mesi, nessuno si è più fatto sentire». Ora, per la riapertura di questo settore, si parla di fine aprile e si arriverà, quindi, a sei mesi di chiusura, con un solo mese di aiuti da parte dello Stato. Giovanni Menegon esterna la sua paura, quella di non riuscire a sostenere le spese e di arrivare allo stremo, se questa serie continua di aperture e chiusure durerà ancora per molto.

LA SPERANZA

La vaccinazione, secondo il presidente della Montenuoto, può essere l'unica speranza, ma non è stata accelerata abbastanza per impedire la diffusione del virus e lo Stato, quindi, si ritrova obbligato a chiudere. «L'unica cosa che chiedo sono ristori immediati e che il governo rispetti quindi la parola data, per farci respirare un po', dopo questi mesi di agonia». Il pensiero di Menegon va, poi, ai dipendenti: «La notte mi sveglio pensando che devo consegnare stipendi e pagare collaborazioni. Ci sono persone con famiglia e con figli. Nonostante i bonus e la cassa integrazione percepiscono meno della metà di quanto prendevano prima e non riescono ad andare avanti». Come i dipendenti e gli istruttori, anche gli utenti attendono con ansia la riapertura dell'impianto. Sono 3500 i clienti che varcano la soglia della piscina ogni anno, per circa 330mila presenze, che quest'anno però non ci sono state, azzerando praticamente le entrate. «La cosa che ci dispiace di più è che è venuto a mancare il servizio alla gente e la piscina è un'agenzia di salute, che può aiutare le persone a stare meglio fisicamente e mentalmente».

GLI UTENTI

Menegon si rivolge proprio agli utenti, ringraziandoli per il loro attaccamento: «Abbiate pazienza - sottolinea il presidente - arriverà il momento della riapertura e spero ritorniate tutti». Fortunatamente, lo Stato e la Federazione hanno consentito la riapertura dell'impianto agli atleti tesserati, che con il loro contributo aiutano la piscina a sostenere le spese di luce e gas. Il presidente Menegon, inoltre, fa parte del consiglio direttivo a Venezia di Asso Nuoto, l'associazione del Veneto dei gestori di piscina. «È un gruppo che sta lavorando bene - afferma - Siamo in contatto con il presidente del Coni e con il Ministro dello Sport. Speriamo che questo lavoro dia dei frutti e che il nuovo governo ci dia la possibilità di accedere immediatamente ai ristori, visto che già alcune piscine fuori dal Veneto hanno dovuto chiudere definitivamente». Infine, le parole di speranza per l'estate sono chiare: «Non ci potranno essere i numeri degli scorsi anni, ma pur di riaprire siamo disposti anche a questo. L'impianto deve continuare a vivere».

Benedetta Basso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

