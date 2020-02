L'ESPOSTO

MONTEBELLUNA Oltre una cinquantina di alberi abbattuti, una ventina concentrati lungo via XXX aprile, il viale principale di Montebelluna nel tratto ovest, vicino al Duomo. L'operazione, decisa e attuata a tempo di record nelle scorse settimane dall'amministrazione cittadina, ha provocato in città parecchie polemiche. Non solo c'è stato un esposto internazionale sul tema inviato al Presidente della Commissione Europea, ma le polemiche si sono scatenate soprattutto sul web, dove si sono fronteggiati i tutori ad oltranza degli alberi e coloro che, invece, hanno approvato gli interventi. Questi non sono del resto nati dal nulla. L'amministrazione guidata da Marzio Favero, infatti, ha deciso di muoversi dopo che, la scorsa primavera, alcuni alberi sono caduti in zona Duomo. Di qui la decisione di affidarsi a una studio specializzato per l'effettuazione di un'analisi complessiva sul patrimonio arboreo, dalla quale è emerso come 55 alberi fossero a rischio.

IL MOTIVO

«È una questione di pubblica sicurezza», ha detto e ripetuto Favero, ma ciò non è bastato a fermare i contrari al taglio ad ogni costo, che si sono scatenati. Sotto accusa, in particolare, gli abbattimenti dei tigli di via XXX aprile, proprio perché concentrati in poco spazio. E da subito si è invocato un immediato ripristino, mentre l'amministrazione preferisce invece la strada di un nuovo studio, volto a verificare se l'area in cui i nuovi esemplari dovrebbero attecchire sia sana o vada bonificata.

IL RICORDO

C'è stato poi qualche taglio, in particolare, che ha punto nel vivo la città. Come, ad esempio, quello di un albero dal tronco cavo nella zona di via Tintoretto, vicino all'ex centro giovani. In quel caso infatti, l'abbattimento è stato vissuto come una sorta di oltraggio alla memoria di chi, in quel tronco, giocava, costruiva presepi etc. E l'idea di qualcuno è che si potesse salvare almeno il tronco. «Ma se a me uno studio dice che un esemplare va tagliato - ha replicato il sindaco - provvedo. Credo che il benessere dei cittadini meriti la priorità». Del resto, in questo caso il malcontento è stato, davvero, più virtuale che reale, diversamente da quanto capitò un paio di anni fa quando, di fronte alla decisione di abbattere il bagolaro di via Bergamo, perché pericoloso, si scatenò una vera e propria guerra che si concluse con la rinuncia all'abbattimento per una capitozzata. Negli ultimi giorni l'attenzione si è spostata sulle modalità di potatura delle aiuole verdi in centro. E anche qui è polemica.

Laura Bon

