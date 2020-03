IL LUTTO

MONTEBELLUNA Una mano cara, quella di una delle tre figlie, che stringeva la sua, lo ha accompagnato all'ultimo respiro. Il calore di una voce gli ha fatto sentire che non era solo. I volti delle persone che più amava gli hanno espresso, anche se solo attraverso lo schermo di una video chiamata, tutto il proprio affetto e condivisione. Ciò che, per un malato terminale, dovrebbe essere assolutamente normale, è diventato, per Flavio Baratto, ex segretario della lega morto domenica a 78 anni in ospedale a Montebelluna con il coronavirus, una conquista. Il fatto che fosse stato colpito dalla malattia fortemente contagiosa, che ha accelerato una fine comunque già segnata da altre gravi patologie, ha rischiato infatti di impedire anche quell'ultimo contatto. Come ha impedito ai familiari, tutti in quarantena, di assistere a una benedizione (avvenuta ieri alle 9 in obitorio prima della cremazione) e a un'ultima breve cerimonia. Perché morire di coronavirus comporta anche questo.

I FAMILIARI

«Se è stato possibile a Cinzia (una delle figlie, ndr) stare con lui e a tutti noi salutarlo -dicono le figlie di Flavio Baratto- lo dobbiamo ad alcune persone davvero umane che ce lo hanno consentito. Abbiamo trovato chi ci ha consentito di non fermarci di fronte a una porta chiusa e a tanti no». Così sabato pomeriggio, poco prima della sedazione, mentre Cinzia gli stringeva la mano, la sua famiglia ha salutato il papà con una video chiamata. Un segno che a Flavio, innamorato della moglie Gianna, delle figlie Mirca, Liana e Cinzia, dei nipoti e pronipoti, era assolutamente dovuto. Come gli erano dovuti all'autotrasportatore di Biadene leghista da sempre i messaggi affettuosi delle tante persone che ha conosciuto nella sua vita politica.

IL MONDO POLITICO

Fra questi quello di Adalberto Bordin, capogruppo. «Venerdì gli ho mandato un saluto e mi ha risposto immediatamente -dice- strappandomi persino un mezzo sorriso, pur nella situazione tragica. E' stato una presenza costante, una persona affettuosa, una guida umana e discreta. Se l'attuale amministrazione è ancora qui lo dobbiamo a lui». E anche Marzio Favero, pur sempre composto nelle manifestazioni esteriori, si esprime con partecipazione verso l'ex segretario della Lega. Proprio colui che nel 2011, per lo spazio di un quarto d'ora, si dimise contro la scelta di candidare Favero a sindaco. «Quando Toni Da Re mi propose come candidato -dice Favero- fui accolto con una certa diffidenza in quanto esterno alla città. Fui invitato a una riunione durante la quale Flavio, in opposizione alla mia candidatura, si dimise per il tempo di 15 minuti. Poi, quella sera stessa, ci ripensò e, da quella riunione nacque un rapporto di stima. E lui, che ricordo con gratitudine, fu determinante nella costituzione delle liste a mio supporto, la Lega nord e la Grande Montebelluna. Poi, però, non ha mai voluto che il partito condizionasse l'esperienza amministrativa». Da quella stima, nacque anche la richiesta di candidarsi alle elezioni nel 2016 come consigliere comunale. «Mi disse di no - prosegue Favero - a causa di quei problemi di salute che lo hanno tormentato negli ultimi anni». Con i quali ha ingaggiato una vera e propria battaglia. Persa, ma da lottatore.

Laura Bon

