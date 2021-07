Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MONTEBELLUNA «Maxischermo in piazza? Non se ne parla proprio». A favorire un assembramento di persone nel centro di Montebelluna il sindaco Elzo Severin, da sempre molto preoccupato dagli assembramenti in periodo Covid, non ci pensa assolutamente. Anche perché i contagi in aumento suonano ai suoi occhi di medico come un brutto campanello d'allarme. «Per mettere un maxi schermo - esordisce il sindaco - bisognerebbe recintare l'area e...