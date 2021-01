(m.f) L'ospedale di Montebelluna inizia a rivedere la luce. Entro la fine della prossima settimana una parte dell'unità di Geriatria tornerà a essere Covid-free. I ricoveri legati al coronavirus stanno finalmente calando. E dopo tre mesi vissuti in apnea, anche l'ospedale più colpito dalla seconda ondata sta iniziando a programmare il ritorno alla normalità. «Trenta posti letto della Geriatria torneranno a essere Covid-free conferma Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca sarà l'inizio del ritorno alla normalità». Il secondo passo prevede la progressiva ripresa delle attività chirurgiche ordinarie. A cominciare da quelle legate alla protesica. L'imperativo è non sprecare nemmeno un giorno della tregua che il coronavirus sembra stia concedendo in termini di nuovi contagi. L'ospedale di Conegliano è di fatto già Covid-free. Di pari passo, si lavora per arrivare allo stesso traguardo anche a Oderzo. E di seguito a Treviso. Alla fine dovrebbe rimanere solo Vittorio Veneto come ultimo riferimento per il Covid in provincia, come accaduto dopo la prima ondata. Oggi, però, il simbolo è l'inizio del ritorno alla normalità dell'ospedale di Montebelluna. Negli ultimi mesi le unità di Medicina, Geriatria e Pneumologia hanno fatto l'impossibile per arginare l'emergenza nel distretto di Asolo, anche con l'aiuto di specialisti provenienti da altri reparti, come l'Ortopedia e l'Otorinolaringoiatria, e da altri ospedali, sia da Castelfranco che da Treviso. Al momento Montebelluna conta il ricovero di 61 pazienti Covid positivi (compresi 5 in Terapia intensiva). Nelle scorse settimane si era arrivati anche a 120. C'è già stato un dimezzamento. E tutti attendono che l'ospedale possa tornare Covid-free.

