L'EPIDEMIA

MONTEBELLUNA L'ospedale di Montebelluna senza più pazienti positivi al coronavirus. Solo qualche settimana fa sembrava un sogno. Adesso, invece, si è a un passo. Da lunedì il San Valentino tornerà Covid-free. Questo, almeno, è il piano dell'Usl della Marca. Al momento a Montebelluna sono ricoverati solo quattro pazienti contagiati dal coronavirus. Nel periodo più difficile della seconda ondata, in particolare per il distretto di Asolo, tra i più colpiti, si era arrivati a superare quota 100. Il passaggio più critico è stato vissuto a metà dicembre, seguito dalla verifica condotta dagli ispettori del ministero della Salute. La task force arrivata da Roma era intervenuta dopo gli allarmi rilanciati da più parti sulla pesante situazione all'interno dei reparti Covid e su un presunto andamento anomalo dei decessi, poi escluso, pur nel contesto dell'epidemia. Non ci può essere la certezza che nei prossimi giorni non ci sia nessun altro ricovero a Montebelluna. Quel che è certo, però, è che anche l'ospedale che si era ritrovato a essere il più esposto sta per riprendere l'attività ordinaria in modo regolare. A partire da quella chirurgica, cominciando in particolare dall'ortopedia.

LA PREVISIONE

«Da lunedì il San Valentino potrà tornare Covid-free conferma Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca di pari passo verranno liberati altri posti letto per riprendere e recuperare le attività programmate». Il percorso iniziato alla fine di gennaio si sta completando. Proprio tre settimane fa il San Valentino aveva iniziato a riaprire intere aree Covid-free nei reparti di Geriatria, Medicina, Chirurgia, Otorinolaringoiatria, Ortopedia, Oculistica e in Terapia intensiva. Adesso si punta alla ripartenza completa dopo il secondo picco del coronavirus, come già accaduto per gli ospedali di Conegliano e Oderzo, oltre a quello di Castelfranco.

GLI ALTRI REPARTI

Anche a Treviso i ricoveri sono in picchiata. Qui attualmente ci sono 24 pazienti positivi. Più altri 22 nell'ospedale di comunità. Tanto che è già stato chiuso il cosiddetto reparto di Malattie infettive 3, allestito nel corso dell'emergenza al posto dell'urologia, spostata in altre aree chirurgiche. Il reparto aggiuntivo era stato usato per accogliere i pazienti positivi che dovevano essere anche sottoposti a interventi chirurgici. Ora il numero è diminuito. Di conseguenza è possibile gestire tali necessità con l'isolamento direttamente nei singoli reparti. A livello generale, oggi sono 117 i pazienti Covid positivi ricoverati negli ospedali della Marca: 103 nei reparti ordinari (12 in area semi-intensiva) e 14 in Rianimazione. «C'è un alleggerimento evidente dice Benazzi ma non possiamo affatto abbassare la guardia. L'epidemia potrebbe riprendere forza, visti anche gli assembramenti che si notano nelle città nei fine settimana e la riapertura delle scuole, con l'aumento degli studenti in presenza». La speranza è riposta nei vaccini. L'Usl sta ricevendo 7.500 dosi di Pfizer a settimana. E d'ora in poi dovrebbero arrivarne anche 10mila di AstraZeneca, sempre a settimana. Questo consentirà di procedere con il calendario vaccinale. Oltre agli insegnanti, ora possono dare la proprio disponibilità a essere convocati per il vaccino anche psicologi, altri liberi professionisti delle professioni sanitarie e operatori dei servizi ospedalieri in appalto. I farmacisti verranno vaccinati all'inizio di marzo con Pfizer. Per le forze dell'ordine, invece, ci sarà AstraZeneca.

Mauro Favaro

