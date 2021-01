MONTEBELLUNA

Il giallo, per Loris Gatto, titolare del TVburger di via Mazzini, ha una tonalità speciale. Nel suo caso, del resto, l'uscita dall'incubo della zona arancione non equivale solamente alla possibilità di accogliere nuovamente i clienti nel suo locale di Treviso, ma anche al via libera per rendere operativo, alla grande, un nuovo progetto. E' quello di Ca' de luna, che verrà inaugurata domani mattina (da mercoledì a colazione l'apertura al pubblico) nella restaurata barchessa Manin, nel cuore del parco di Montebelluna. Una scelta coraggiosa, la sua, con tante incognite ancora legate al virus. Ma Gatto guarda avanti, con l'entusiasmo di un ragazzo. «O si svolta o è peggio -dice- Bisogna reagire con ottimismo. Io non ho paura. Piuttosto, provo il tremore dell'imprenditore che non vede l'ora di portare alla luce del sole la sua creatura. E poi, ho un figlio e desidero offrirgli qualcosa di bello, di grande. Il meglio». Ecco allora il progetto di Ca' de luna, che non può non far brillare gli occhi a chi abbia ancora la capacità di sorridere, dopo un anno così nero. «E' necessario che qualcuno abbia il coraggio di proporre qualcosa di gigantescamente importante -continua Gatto- E il mio progetto lo è. Non solo servirò prodotti realizzati, al 98%, con materie prime venete, per la maggior parte di Treviso, ma gli stessi produttori collaboreranno con me per proporre, dalla prossima estate, cinque serate alla settimana al parco. Del resto, sono stato per una vita direttore al Pam e qualcosa ho imparato. Poi, ho lasciato per fare solo ciò che mi piace». E al titolare di Tvburger hanno detto di sì in tanti: dalla Goppion a Serafini Vidotto, da Colomberotto a Follador, da Tommasoni a Tonon. «In estate, ogni serata ci sarà un evento diverso. All'interno della barchessa, poi, sarà anche possibile acquistare i prodotti, oltre a degustarli. Il nostro sarà un gioco di squadra. Bisogna unire le forze delle persone intelligenti per guardare avanti». Partendo, a Montebelluna, da una location splendida: la barchessa Manin, proprietà comunale restaurata dalla ditta Bordignon, della quale Gatto si è aggiudicato la gestione. Laura Bon

