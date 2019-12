CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MONTEBELLUNAIl caso ha voluto che il market fosse chiuso da una manciata di minuti quando un forno della gastronomia ha preso fuoco. È accaduto ieri all'ora di pranzo al supermercato Cadoro di via San Carlo a Montebelluna. La chiamata ai vigili del fuoco è scattata alle 13.12, e all'interno dell'esercizio commerciale in quel momento era rimasto soltanto il personale, intento nelle operazioni di chiusura. Sono stati proprio i dipendenti ad agire per primi, seguendo il protocollo antincendio per il quale erano stati formati preparati. A...