MONTEBELLUNAEcco i tigli mangia polveri. Come preannunciato, ieri mattina la squadra di Fare Natura onlus, capitanata da Natalino Comin, ha piantato alla stazione delle corriere sette tigli, noti per essere in grado di mangiare le pm10, ossia le polveri sottili che ristagnano nella zona. Erano presenti anche il sindaco Marzio Favero, e il vicesindaco Elzo Severin. «Ringraziamo Natalino Comin e la sua squadra di volontari perché hanno dimostrato ancora una volta di amare la loro città -dice il sindaco Marzio Favero- Lo ringrazio anche per la...