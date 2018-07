MONTEBELLUNA Dopo dieci anni, i Mercanti dogali sono ritornati a Oberkochen,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MONTEBELLUNADopo dieci anni, i Mercanti dogali sono ritornati a Oberkochen, in Germania. E ora lavorano a nuovi spettacoli per l'autunno. La musica non ha confini geografici ben definiti, appartiene a tutti e ognuno la può reinterpretare a proprio modo, ma soprattutto diventa linguaggio comune anche là dove si parla una lingua diversa dalla propria. Non solo. I legami instaurati su basi culturali e su un comune sentire resistono al tempo e ai cambiamenti. Di questo ha fatto esperienza il gruppo folkloristico I Mercanti dogali, in trasferta...