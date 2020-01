MONTEBELLUNA

Anche Favero apre al polo museale al MeVe. Dopo le considerazioni fatte dal Pd cittadino sul MeVe, con la proposta, peraltro già emersa in passato, di un polo museale che inglobi anche il museo civico il sindaco afferma: «Riconosco l'onestà intellettuale del gruppo consiliare del Pd che in merito al MeVe ha espresso apprezzamento sia per l'operazione del restauro del corpo centrale e dell'ala est della Villa sia per l'innovativa istituzione culturale del Memoriale». E prosegue: «Il Pd si raccomanda che ci sia la volontà di andare fino in fondo nel restauro della Villa ed è chiaro che questo è un obiettivo che condividiamo. L'idea di poter avere in futuro un unico grande polo museale a villa Pisani prefigura la possibilità di avere un unico magnete di attrazione per i visitatori e un'ottimizzazione gestionale». Un sogno che il sindaco vorrebbe far diventare realtà al più presto ma che si scontra con difficoltà oggettive che, per essere superare, chiedono uno sforzo comune. Corretta è infatti, secondo Favero «la richiesta che l'offerta del MeVe sia messa in rete con le altre componenti di attrazione del Montello e a questo proposito ho il piacere di annunciare che a breve sarà pronta la convenzione tra i Comuni dell'area per istituire per istituire una Dmc (Destination Management Comunity), un'organizzazione per la gestione di un sistema turistico locale in rete con l'Ogd di Treviso e il suo braccio operativo: la Fondazione turistica Marca Treviso». L'idea della costituzione di una simile organizzazione è piaciuta anche all'Ogd che ha stanziato 50mila euro per l'avvio del percorso. «Ricordo -conclude Favero- che i Comuni e i privati del Montello hanno investito oltre 14 milioni di euro per rendere accessibili o più attrattivi i siti di interesse culturale e turistico. Ormai il prodotto è pronto e si entra nella fase del marketing e della promozione turistica e tutti gli apporti collaborativi saranno tenuti in considerazione».

Laura Bon

