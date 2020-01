IL FENOMENO

TREVISO I primi monopattini elettrici, dopo l'entrata in vigore della nuova e già discussa normativa che li equipara alle biciclette, stanno già scorrazzando in città e non solo. Comodi, veloci ed ecologici, stanno andando a ruba. Ma c'è un ma. Dove possono circolare? Cosa succede in caso di incidente? Le preoccupazioni arrivano da più parti, e anche ieri, nel corso del summit dell'Osservatorio sugli incidenti stradali organizzato in Prefettura, di monopattini elettrici si è parlato, e pure molto. In particolare i comandanti delle polizie locali «hanno segnalato - rileva la Prefettura - la mancanza, allo stato, di infrastrutture adeguate alla circolazione dei monopattini elettrici di recente diffusione». Parlando di utenti deboli della strada, i vigili hanno inoltre sottolineato che molti, troppi incidenti, coinvolgono pedoni che attraversano sulle strisce pedonali. L'unico modo per tutelarli, vista l'impossibilità di installare autovelox fissi, rimane, nei centri abitati, la realizzazione di dissuasori di vario tipo. Altro annoso problema è rappresentato dalla «scarsità di personale, a fronte della necessità di implementare i controlli su strada».

