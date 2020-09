IL PROBLEMA

TREVISO Mancano all'appello cento mezzi, tra autobus e corriere. Tanti sono quelli che servirebbero oggi a Mom per riuscire a garantire alle scuole lo stesso servizio dell'anno scorso alla luce delle nuove limitazioni contro la diffusione del coronavirus. Queste, uscite dalla conferenza unificata di lunedì, prevedono un riempimento massimo dei mezzi fino all'80% dei posti omologati. Si può arrivare al pieno carico solo per spostamenti inferiori ai 15 minuti. «Abbiamo quasi 500 mezzi. Ridurre i posti del 20% significa che ce ne servirebbero altri cento per trasportare lo stesso numero di persone dell'anno scorso fa i conti Giacomo Colladon, presidente di Mom sarebbe un suicidio pensare di fare un investimento del genere adesso. Stiamo valutando la possibilità di appoggiarci a ditte di autoservizi privati. Stando alle stime, servirebbero 1,5 milioni di euro per coprire la differenza. Ma non è ancora chiaro chi potrebbe metterli». E ormai non manca che poco più di una settimana all'inizio dell'anno scolastico, fissato per il 14 settembre.

LA RESPONSABILITÀ

Colladon ha sottolineato in modo deciso anche il nodo della responsabilità nella video-conferenza andata in scena ieri tra l'assessore regionale ai Trasporti e le aziende dei bus e delle corriere del Veneto. «Chi controllerà che non venga superato il tetto dell'80% tra chi sale e chi scende nelle varie fermate? chiede al momento non ci sono risposte. Evidentemente chi ha deciso queste linee guida va a lavorare in Porsche, non con i mezzi pubblici. La responsabilità non può ricadere sugli autisti e sui controllori, che devono fare altre cose incalza saranno responsabili civilmente e penalmente i vertici delle aziende? A questo punto, da parte mia, non so nemmeno se valga ancora la pena di continuare».

LE INCOGNITE

Ci sono poi molte altre incognite. Quanti studenti torneranno a salire su autobus e corriere per andare a scuola. In condizioni normali, nelle ore di punta Mom poteva contare su un totale di 42mila posti. Con il taglio del 20% se ne perdono circa 8.400. Ne restano poco più di 33mila. Un numero teoricamente in linea con quello degli studenti che avevano fatto l'abbonamento l'anno scorso. Anche messa, così, però resterebbero fuori tutti gli altri passeggeri. «Ma bisogna pure capire se il numero di utenti resterà al livello di prima dell'emergenza coronavirus sottolinea Colladon è necessario tenere in considerazione la quota di didattica a distanza delle varie scuole, gli studenti che si faranno accompagnare dai genitori e chi raggiungerà gli istituti in bicicletta o con il monopattino, che a quanto pare sta molto a cuore all'attuale governo». Un altro problema niente affatto secondario riguarda le risorse. Al momento lo stanziamento aggiuntivo per Comuni e Province ammonta a 200 milioni. «Pochi. Ma soprattutto sono sempre quelli che erano stati previsti nel decreto di agosto tuona il presidente di Mom qui si fa il gioco delle tre carte, quando invece servono risorse certe».

LE CORSE

In tutto ciò, comunque, l'azienda del trasporto pubblico locale del trevigiano ha già iniziato a organizzare il nuovo servizio. Dopo aver richiesto alle scuole i numeri della didattica a distanza e le provenienze degli studenti, i tecnici di Mom stanno provando a mettere a punto delle corse che rispondano alle esigenze specifiche di ogni istituto. I mezzi sono stati dotati di termo-scanner, con annesso controllo delle mascherine, di pellicole in grado di sanificare gli interni e di tutte le protezioni del caso. In più, su ogni mezzo ora verrà indicata la capienza massima in base al limite dell'80%. «Sugli extraurbani il problema potrebbe non essere troppo complesso: la riduzione porterebbe di fatto a togliere solo i posti in piedi. Mentre sugli autobus urbani le cose si fanno più complicate conclude Colladon stiamo facendo una valutazione generale, tenendo conto anche del fatto che le scuole inizieranno con orari provvisori. Ci saranno problemi che dovranno essere risolti in tempo reale. Mi auguro solo che nessuno ne approfitti per strumentalizzare. Sarebbe assurdo in una situazione del genere».

Mauro Favaro

