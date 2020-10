IL BILANCIO

TREVISO Mom, conclusa la campagna rimborsi. Erogati titoli di viaggio gratuiti per un valore di quasi 2 milioni di euro a favore di 23mila clienti per il periodo di inutilizzo durante il lockdown: il 60% degli abbonati ora viaggia digitale con il solo smartphone. 8.501 sono state le pratiche presentate nelle cinque biglietterie abilitate; 1.234 i Clienti che, per cambio indirizzo di studi o residenza, hanno optato per la soluzione dei voucher, erogati in forma di biglietti gratuiti. Il valore stimato dei titoli emessi è di poco inferiore ai 2 milioni di euro. Circa il 90% dei richiedenti ha ottenuto il prolungamento fino a novembre del vecchio abbonamento annuale. Giacomo Colladon, Presidente Mobilità di Marca Spa: «Per la nostra azienda è stata una nuova sfida, affrontata tra i primi in Veneto e a livello nazionale, ora possiamo dire che la sfida è stata vinta anche grazie ad una forte spinta verso la digitalizzazione dei titoli di viaggio. E' stata ridotta la pressione sulle biglietterie, evitando a oltre 12mila famiglie di recarsi agli sportelli».

Sono oggi 25.200 gli utenti attivi su Momup un anno fa erano 10.500 (+ 140% nei 2 mesi di campagna rimborsi). Oltre il 60% della Clientela Mom abbonata oggi sta viaggiando con il titolo salvato sullo smartphone, da esibire alla salita e in caso di controllo (in App è conservata anche la copia digitale dalla tessera abbonato con foto).

Avvio dell'anno scolastico, servizi aggiuntivi a Treviso: attivazione del servizio navetta verso i principali poli scolastici di Viale Europa e S. Pelajo anche per i turni di ingresso successivi alle otto e relative uscite con la programmazione media giornaliera di 52 corse aggiuntive rispetto allo scorso anno scolastico; ampliamento dei servizi ferroviari da e per gli Istituti di Lancenigo, grazie all'integrazione con Trenitalia. I costi aggiuntivi per il rinforzo dei servizi sono valutati in oltre 217mila euro al mese.

