TRASPORTI

TREVISO «Eravamo pronti per il 7 gennaio, lo saremo ugualmente per l'inizio di febbraio. Perderemo un mese di ricavi, ma d'innanzi alla salvaguardia della salute pubblica non si può rischiare. Il posticipo della riapertura delle scuole è una decisione dolorosa ma necessaria». Dopo il mare di incertezze in cui il mondo delle scuole superiori ha annaspato fino alla fine dell'anno, oggi il presidente di Mobilità di Marca, Giacomo Colladon, accoglie con comprensione l'ennesimo stravolgimento della didattica. Se fino a domenica la ripresa era prevista per il 7 gennaio dopo la forte presa di posizione da parte del Ministero, ieri il governatore Zaia ha dato un nuovo colpo di spugna. La curva dei contagi non accenna a diminuire e i ragazzi non torneranno tra i banchi per tutto il mese di gennaio.

LA REAZIONE

«Negli ultimi mesi abbiamo lavorato moltissimo, intensificando ancor più i nostri sforzi nelle settimane a ridosso del Natale per mettere insieme tutte le risorse necessarie a partire in sicurezza il 7 gennaio spiega Colladon. Il Governo pretendeva da subito il rientro in classe per il 75% degli alunni e noi avevamo chiesto e ottenuto di partire con il 50%. Una scelta dettata dall'esigenza di cautela e prudenza. Oggi i piani sono cambiati di nuovo, tutto slitta di un mese. Una decisione che in Regione è stata attentamente ponderata e certo non presa a cuor leggero. Tornare a scuola adesso non è sicuro e la salute viene prima di tutto. Dunque ci adegueremo e il 1 febbraio, ancora una volta, sapremo farci trovare pronti». Il costante incremento delle positività legate al Covid rende dunque insindacabile la scelta del posticipo, pur non senza conseguenze per le casse di Mom, già messe a dura prova dopo la repentina chiusura delle scuole a ottobre e ora soccorse dai 500mila euro stanziati dalla Provincia. «Ripartire un mese più tardi significa avere un mese in meno di ricavi, poiché di fatto dagli studenti non verrà acquistato alcun abbonamento prosegue il presidente. Tuttavia in questo momento la salute non si può mettere in discussione. Lo stesso Luca Zaia ha confermato che i contagi non stanno scendendo, dunque non vi erano alternative».

LA RIORGANIZZAZIONE

Dal 7 al 16 gennaio era previsto che rientrasse a scuola il 50% dei ragazzi delle superiori, con ingresso fra le 8 e le 9 (orario tradizionale) nei plessi di Treviso, Lancenigo e Valdobbiadene e ingressi spalmati tra le 8 e le 10 nel resto della provincia. Dalla settimana successiva si sarebbe passati al 75% degli alunni in presenza nelle classi e da fine gennaio all'ingresso tradizionale in tutte le scuole. Le regole del rientro a febbraio non sono ancora state stabilite, ma è possibile che ricalcheranno tale modello. «Per noi è il modo più funzionale e sicuro per poter calibrare tratte e corse, capendo quali potenziare conclude Colladon, dal momento che ogni mezzo potrà portare solo metà della capienza. La base operativa è stata tracciata con la Prefettura e il Provveditorato, faremo tesoro di queste ulteriori tre settimane per perfezionare ulteriormente il servizio».

Serena De Salvador

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA