IL CASO

TREVISO Tre milioni di euro in meno. È il buco registrato da Mom, la società dei bus e delle corriere, durante l'emergenza coronavirus. Le minori entrate sono state mitigate dalla cassa integrazione, dalla riduzione del consumo di gasolio e dalla sospensione delle assicurazioni dei mezzi. Ma il problema rimane. L'epidemia ha portato i trevigiani a salire sui mezzi pubblici con minor frequenza. E si continua così. A maggio c'è stato un calo dell'80% dei passeggeri rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Nel 2019 c'erano gli studenti. Quest'anno invece no. «Il calo si è ridotto dopo la conclusione dell'anno scolastico. Ma i dati di metà giugno sono comunque inferiori allo stesso periodo dell'anno scorso spiega il presidente Giacomo Colladon per fortuna la nostra società sta bene dal punto di vista finanziario. Abbiamo rivisto il bilancio fino al 31 dicembre 2020. Fino a questa data la sostenibilità è garantita. Poi dipende da come andranno le cose».

Il nodo più importante è proprio quello che riguarda la scuola. Martedì Colladon ha partecipato alla riunione con la Provincia, l'ufficio scolastico e i presidi dedicata all'organizzazione della partenza del nuovo anno scolastico a settembre. «Con le attuali misure di precauzione ogni mezzo può essere riempito solo per il 60 per cento. In queste condizioni non si può garantire il solito servizio. Auspichiamo che il carico dei mezzi pubblici possa presto arrivare al 100 per cento, come dopotutto già accaduto per gli aerei. In caso contrario, la via percorribile sarebbe quella delle entrate differenziate nelle scuole. Ma il governo sembra intenzionato a farlo. Il punto è che siamo già in ritardo». Senza l'epidemia, la capacità massima dei mezzi Mom nell'ora di punta era di oltre 40mila posti. Se restano occupabili solo per il 60 per cento, si scende a poco più di 25mila. Pochi se si pensano che solamente gli studenti abbonati sono oltre 33mila.

A proposito di abbonamenti, la società è orientata a prolungare la validità di quelli già pagati per recuperare il periodo di lockdown. Dovrebbero valere anche per settembre, ottobre e novembre. Il governo, dal canto proprio, ha previsto un fondo da 500mila euro per far fronte alle minori entrate. «Ma è una cifra super insufficiente , sottolinea il presidente - Mom, comunque, per ora regge il colpo. I lavori iniziati non sono stati bloccati. La conclusione del nuovo deposito di via Castellana a Treviso è slittata da settembre a dicembre. E vanno avanti anche i cantieri per il nuovo deposito di Castelfranco. Abbiamo inoltre presentato l'offerta alle parti private per l'acquisizione dello stabile dell'ex Cuor con l'obiettivo di realizzare la nuova autostazione di Treviso». Ma se non si ritorna alla normalità quest'ultimo progetto potrebbe slittare a data da destinarsi.

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA