L'ANNUNCIOTREVISO «In questo momento sconsigliamo ai ragazzi e alle famiglie di fare l'abbonamento annuale». Giacomo Colladon, presidente di Mom, è come sempre diretto. Tutti si augurano che la didattica a distanza dovuta all'emergenza Covid resti solo un ricordo nelle scuole. Ma è meglio procedere con prudenza. Anche per questo la società dei bus e delle corriere ha messo in campo una serie di opzioni per abbonamenti digitali che...