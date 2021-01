Il ritorno a scuola dopo l'Epifania, nelle intenzioni del ministero della pubblica istruzione, avverrà per gradi. Nella Marca dal 7 al 16 gennaio tornerà in presenza il 50% dei quasi 40mila studenti delle superiori. Nella settimana successiva si salirà al 75% con orari d'ingresso scaglionati: alle 8 e alle 9 a Treviso e Lancenigo e alle 8 e alle 10 nelle scuole delle altre città. E dal 25 gennaio si andrà a regime con il 75% dei ragazzi in presenza, con ingressi tra le 8 e le 9 a Treviso e Lancenigo e ingresso unico nelle scuole delle altre città. La società del trasporto pubblico locale sta chiudendo accordi con le aziende di autotrasporti private per mettere in campo 80 mezzi aggiuntivi, dato che il limite di capienza di bus e corriere resta al 50% a causa dell'emergenza coronavirus. Nel caso dovesse servire, si potrà salire fino a 120 mezzi privati. Su tutto, però, pende la spada di Damocle del colore della regione. Se dopo le vacanze di Natale il Veneto dovesse ritrovarsi in zona arancione, infatti, le scuole superiori resterebbero in didattica a distanza. E l'applicazione del piano condiviso slitterebbe a data da destinarsi. Un'ipotesi non così remota, stante la presenza di un livello ancora elevatissimo di contagi giornalieri e di ricoveri. Mom ovviamente teme di restare col cerino in mano: per poter contare su 120 mezzi privati dovrà sborsare quasi 500mila euro al mese. Una prospettiva tutt'altro che banale davanti alle attuali incertezze. «Noi facciamo la nostra parte, ma bisogna tenerne conto» chiude il presidente Giacomo Colladon.

