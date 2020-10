IL CASO

MOGLIANO Dopo aver colpito gli altri sport, stavolta tocca al rugby. E non a una squadra qualsiasi, ma al Mogliano Rugby 1969. Il primo sospetto si era avuto dopo l'annullamento della partita amichevole con i Rangers Vicenza, anche in seguito alla rilevazione di un caso sospetto tra gli atleti e all'impossibilità di verificare l'eventuale contagio di tutti gli altri in gara, in tempo utile per disputare la partita in sicurezza sanificando gli impianti e le strutture per accogliere il pubblico previsto. Ora quel sospetto è diventato certezza e i casi di positivi al covid sono diventati 5. Un brutto colpo per una società che, da quando aveva riaperto gli impianti, aveva sempre tenuto alta l'attenzione. A farlo notare il presidente Piccin: «Abbiamo osservato sin dall'inizio tutte le norme imposte dai vari decreti. Mascherine e igienizzanti, approccio cautelativo e precauzionale nei confronti delle persone che accedono agli impianti, comportamenti e protocolli di sicurezza indicati da stato, regione e federazione».

IL BLOCCO

Ieri però la botta. Dopo la conferma della prima positività al coronavirus, ieri al termine dei test il numero si è allargato a 5. «Ormai da quanto posso capire il virus è diventato sempre più asintomatico sottolinea il presidente e io posso controllare i miei atleti finché sono negli impianti, ma fuori sono cittadini normali. Adesso dovranno mettersi in quarantena. Di certo sono a rischio altissimo le partite di coppa e l'inizio del campionato. Ma qui parliamo di una pandemia che sta toccando tutta l'Italia. Basta pensare alla serie A di calcio. Non dobbiamo spaventarci troppo, ma nemmeno sottovalutare quanto sta avvenendo e parlo per tutti gli sport». Tutti gli atleti che erano poi venuti in contatto con il giocatore rivelatosi positivo sono stati inviati a fare gli accertamenti. Da qui è così emersa la positività degli altri quattro. La vera questione diventa gestire tutta una società attorno alla quale ruotano circa 1500 persone. «Qui sta il vero problema continua Piccin adesso dobbiamo stare ancora più attenti. Ci sarà anche da verificare con chi i cinque ragazzi siano entrati poi in contatto. Se è presumibile che un solo giocatore ne abbia contagiati quattro solo tra compagni di squadra, adesso sarà da accertare anche se ci sono stati contatti con staff, direzione, segreteria. Siamo di fronte a un problema non da poco. E se, dal momento che i ragazzi seguiranno la quarantena in casa, i contatti con i familiari e amici non ci riguardano. Ma la questione si pone per quanto concerne tutte le nostre squadre. Se fosse accaduto tra gli amatori o gli juniores ci sarebbe stato meno clamore ma parliamo di giocatori della prima squadra e senza di loro impossibile disputare qualsiasi gara».

IL FUTURO

Come regolarsi? «Adesso non lo so. Dobbiamo vedere cosa deciderà la Fir. Vedere anche quali sono le situazioni delle altre squadre che partecipano al Top 10. Al momento, vedo a rischio alto la disputa della partita di Coppa e temo anche per l'inizio del campionato. Eravamo già mentalmente pronti per il 31 ottobre. Ma ora questa notizia ci costringe a rivedere tutti i piani. Sempre che poi alla fine si giochi».

Gian Nicola Pittalis

