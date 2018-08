Mogliano nel bollitore e di notte clima tropicale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORNACE A CIELO APERTOTREVISO (rt) Le temperature continuano ad aumentare su tutta la Marca, nonostante un'umidità molto elevata che dovrebbe contribuire a contenerne i picchi. Anche ieri è stata una giornata di pura sofferenza per chi è rimasto in città o vive e lavora in ambienti non adeguatamente refrigerati. Il primato del caldo spetta a Mogliano dove la minima non è mai scesa sotto i 26 gradi e la massima ha toccato i 37.1 col 42% di umidità, un valore decisamente indicativo, per essere quello minimo delle ultime 24 ore. Non sono...