La trattoria da Bimbari, campione del mondo di bolliti misti, è una tappa obbligatoria per chiunque si trovi a passare per il triangolo delle Bermude e del colesterolo, detto anche la tratta tra Treviso, Venezia e Padova. Lo storico locale di Mogliano ha conquistato gli specialisti della trasmissione televisiva Camionisti in trattoria nella puntata che va in onda domani sera sul Nove. Lo chef Misha Sukyas, accompagnato da uno degli autisti dei bisonti della strada, si è seduto in una sala quanto mai affollata. All'ingresso è stato subito colpito dalle sciarpe delle diverse squadre di calcio appese sopra al bancone: «Dicono che sia l'unico posto al mondo dove anche i peggiori nemici si siedono allo stesso tavolo. E tutto questo grazie al Terence Hill della zona: Achille Zorzi».

Senza ovviamente scordare le sue due figlie e, soprattutto, la moglie Claudia, regina della cucina, che ha rubato il mestiere a Maria, madre di Achille. «Ho insegnato a cucinare anche a mia nuora spiega Maria, visibilmente soddisfatta e sono orgogliosa quando la gente dice che l'allieva ha superato la maestra. Per me è una cosa davvero importante». Nonostante la presenza delle telecamere della Nove, per la trattoria da Bimbari è stata una normale giornata di lavoro. E questo ha resto tutto ancora più affascinante. I due clienti, più che mai speciali, non si sono di certo risparmiati a tavola. È un must per una trasmissione televisiva che si presenta come un tour ipocalorico distante anni luce dalla cucina fighetta, in compagnia di divulgatori d'eccezione, gli autotrasportatori, alla scoperta di nuovi templi del buon gusto. Stavolta come tempio c'era la trattoria da Bimbari. L'avvio della quarta stagione della serie, la prima dopo il rumoroso addio a Chef Rubio, sostituito da Misha Sukyas, è passato proprio per l'osteria di via Zero Branco, punto di riferimento, a questo punto di livello nazionale, per le specialità di carne, per le birre e per i propri prodotti stagionali. Per l'occasione i due ospiti hanno ordinato crespelle al radicchio, pappardelle all'anatra, anatra, guanciale di manzo con radicchio. E alla fine non poteva assolutamente mancare il Tiramisù.

«Il bello della nostra trattoria è che abbiamo clienti molto vari ha tirato le fila Veronica Zorzi dai camionisti ai dottori. E abbiamo avuto anche personaggi importanti, da Rocco Siffredi al poeta Giovanni Comisso». Quest'ultimo aveva anche lasciato una dedica: Bimbari, da te ho mangiato come un porco, ma mi sento leggero con un avvoltoio. Non si potevano davvero scegliere parole migliori.

