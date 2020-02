MOGLIANO

Il Bar Vizio, riferimento del quartiere, ha chiuso lo scorso anno. E da alcuni giorni sono comparsi avvisi di cedesi attività sulle vetrine della cartoleria e del fruttivendolo. È allarme commercio nella frazione di Mazzocco: sia la cartoleria, sia il negozio di frutta stanno cercando qualcuno che subentri. «Esprimo la mia preoccupazione per i negozi di vicinato -spiega il vicesindaco Giorgio Copparoni - purtroppo la chiusura di via Sassi è una delle concause di un'emorragia che tocca in modo importante anche le grandi città». Secondo Copparoni per tenere in vita questi negozi, che rappresentano un presidio fondamentale nella vita delle frazioni, un ruolo importante era svolto dal transito su via Sassi.

LA PENALIZZAZIONE

«I negozianti sono in difficoltà. Chiaro che la riapertura di via Sassi non è la panacea di tutti i mali, però la chiusura ha innegabilmente tolto lavoro a questi esercizi. Leggo in questo cedesi attività un segnale di difficoltà che come amministrazione dobbiamo monitorare». Torna il tema che sta infiammando il dibattito cittadino: da un lato i residenti di via Sassi e l'ex Giunta, oggi all'opposizione. Dall'altro il sindaco Bortolato e la maggioranza. Giovanni Dall'Acqua (portavoce dei residenti) e l'ex sindaco Carola Arena ribadiscono come la chiusura sia stata un'azione ponderata e seria, portata avanti insieme alla trattativa con Generali e Comune di Venezia sul cosiddetto fagiolo per alleggerire il traffico, mentre il sindaco sposa l'opinione che la strada debba tornare a essere l'arteria secondaria di scarico del traffico sulla sede centrale di Generali. Oggi, alla motivazione sicurezza e alla preoccupazione ambientale, il vicesindaco mette in luce anche le ragioni del commercio. «Certo non è l'unico motivo-conferma Eleonora Boccacci di Carta, Sasso e Forbice- però la chiusura della strada ha inciso decisamente sull'attività. Un quartiere che diventa sempre più distante dal centro e perde collegamenti è destinato a morire».

LA TUTELA

Ora bisogna capire se qualcuno si farà avanti per rilevare l'attività e continuare a fornire il servizio e il presidio. «L'importante è che non si perdano attività commerciali di vicinato che offrono nella frazione di Mazzocco quella varietà di offerta che assicura la sopravvivenza di tutti i commercianti-sottolinea Copparoni- se la scelta di chiusura è di tipo personale mi auguro che altri commercianti vogliano pensare di rilevare le attività e unirsi alle eccellenti attività già presenti».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA