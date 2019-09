CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MOGLIANODalla vicepresidenza all'esclusione: Mogliano, secondo Comune dell'ex Usl 9, non ha rappresentanti in seno all'esecutivo della conferenza dei sindaci.Perchè? Perchè durante l'elezione alle nuove cariche non era presente alcun rappresentante dell'amministrazione Bortolato. L'opposizione aveva visto rosso ed era partita all'attacco. Il sindaco Davide Bortolato non ha cavalcato l'onda della polemica. E ha aspettato a rispondere mettendo sul piatto fatti, non parole. Dice, infatti: «Sull'esecutivo dell'Usl Mogliano è garantito. I...