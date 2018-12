Moda, cioccolato, cosmesi: ecco il commercio di qualità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INAUGURAZIONITREVISO Bussola addio, oggi nel cuore della città ha aperto gallery Gfc. Concept ultra moderno, stile urbano: ecco il nuovo tempio dell'abbigliamento di tendenza, con un cortile rigenerato dalla street art dove presto si terranno eventi e presentazioni di collezioni capsule. Gallery GFC è frutto di 25 anni di esperienza e dedizione che caratterizzano il gruppo NonSoloSport. «Siamo il punto di riferimento per chi vuole trasformare la propria esperienza di acquisto in un momento dedicato all'esplorazione di nuovi look, a metà...