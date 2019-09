Mobilità sostenibile, sette giorni in bici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APPUNTAMENTOTREVISO Copenaghen è da anni stabile al primo posto come città bike friendly. Qui il 62% della popolazione va al lavoro su due ruote. Seguono Utrecht e Amsterdam. Nella classifica nessuna città italiana. Eppure il turismo slow cresce anche qui. Quello che manca davvero è l'uso quotidiano della bicicletta. Un momento irrinunciabile per chi crede in una mobilità alternativa e a basso impatto è la Settimana della Mobilità Sostenibile Promossa dalla Commissione Europea, al via da oggi al 22 settembre. Un happening che...