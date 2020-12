I CONTROLLI

TREVISO Gli ispettori del ministero di Grazia e Giustizia entreranno nel Tribunale di Treviso. Quello che in tempi normali è un controllo di routine, in tempi di pandemia assume tutto un altro significato. Gli ispettori arriveranno la prossima settimana. Tra i compiti quello di verificare che siano rispettare le norme sanitarie di prevenzione al Covid-19. Il Tribunale è, infatti, un piccolo universo frequentato da centinaia di persone al giorno. Non solo magistrati e cancellieri che vi lavorano al suo interno. Ma anche una schiera di avvocati e di imputati che lo affollano per i processi e per il deposito degli atti.

LE PROCEDURE

Di fatto il Tribunale di Treviso ha messo in campo una serie di rigide regole per evitare gli assembramenti. A cominciare dal calendario digitale, elaborato secondo le esigenze dell'ufficio giudiziario, che fissa gli appuntamenti per svolgere le pratiche nelle cancellerie competenti, in un determinato giorno e orario. Le udienze civili e penali sono state scaglionate in orari e giornate diversificate in modo da evitare la sovrapposizione di più udienze nella stessa mattinata. È, invece, impossibile ricorrere alle udienze con collegamenti da remoto, se non in determinati e specifici casi previsti dalla legge, come per le convalide di arresto. Inoltre, per limitare possibili occasioni di diffusione del virus è stato stabilito che alle udienze non sia possibile la partecipazione del pubblico e vengano celebrate a porte chiuse.

NESSUN RALLENTAMENTO

Gli ispettori del Ministero controlleranno altresì che la mole di lavoro - cause e processi - proceda senza subire rallentamenti o pause forzate a causa del Covid. Un'eventualità che non preoccupa affatto Massimo De Bortoli, che svolge le funzioni di procuratore reggente: «L'attività giudiziaria non ha subito rallentamenti e le misure di sicurezza e sanitarie messe in campo per contenere i contagi da Covid sono nel rispetto assoluto della normativa vigente».

Il Tribunale, d'altro canto, è già stato visitato più volte dal coronavirus. E ha saputo fronteggiarlo al meglio. La Procura, al terzo piano del Palazzo di giustizia, è stata più volte off limits in quanto alcuni dipendenti avevano accusato i sintomi dell'infezione, cosa poi confermata dal tampone molecolare a cui erano stati sottoposti.

LA STORIA

In meno di un mese due i focolai da coronavirus esplosi in Tribunale. Per lo più casi asintomatici, come i tre dipendenti scoperti a novembre scorso. La propagazione del virus in quel frangente era stata contenuta. Poi, alla fine del mese un'altra ondata. Si era trattato di 5-6 casi, ancora una volta privi di sintomi specifici, dalla febbre, alla perdita di olfatto e gusto. Così, gli accessi erano stati bloccati al pubblico e contingentati agli avvocati solo per le questioni più urgenti. «Siamo tranquilli, tutto è stato fatto secondo i dettami della legge» conclude il procuratore reggente De Bortoli.

Valeria Lipparini

