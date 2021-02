(gp) Rinunciare a una grande produzione cinematografica per colpa del Covid, quando ormai era tutto pronto. Il brusco quanto doloroso e inaspettato stop professionale è capitato all'attore trevigiano Mirko Artuso, trovato positivo poco prima delle riprese. E si affida a Facebook per comunicare la notizia e cercare, per quanto possibile, di lenire lo sconforto. «Bisogna essere positivi» scrive l'attore sul suo profilo social, ma è chiaro che si tratta di un imprevisto che pesa. Artuso ripercorre le tappe, dalla telefonata del regista che lo ha voluto nel suo film al viaggio a Roma per la prova costumi, incastrando i tempi delle due produzioni a cui stava lavorando. «Come da prassi ti presenti all'appuntamento per il tampone rapido senza il quale non ti puoi presentare sul set - continua Artuso - e sei veramente positivo. Ti crolla il mondo addosso. Nel frattempo in Polesine trovano un tuo sosia (non credo sia stato facile) per girare la scena che avresti dovuto girare tu. Poi arriva il molecolare ed è positivo anche lui. Addio film a Roma. Fine». Le condizioni di salute di Artuso sono buone: qualche linea di febbre e niente più. A fare male, stavolta, non è proprio il virus.

