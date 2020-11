MILLE PREOCCUPAZIONI

ISTRANA «Zona gialla? Sono felice, ma la situazione non è delle migliori». C'è fiducia ma anche sconforto nelle parole di Valeria Bellon, titolare da ormai 23 anni dell'estetica Paradiso 2000 in via delle Alpi ad Istrana. «Quando ho visto che il Veneto non era soggetto a chiusure particolari e che i centri di estetica potevano rimanere aperti ho tirato un sospiro di sollievo anche perché le scadenze e le tasse ci sono e vanno pagate -spiega- Sono già rimasta chiusa quasi due mesi, dal 12 marzo quando alle 8 di mattina ho fatto l'ultimo pedicure e ancora devo riprendermi da quella perdita perché il periodo primaverile è quello in cui lavoriamo di più. Abbiamo perso i mesi clou, recuperando un po' in estate e ora speriamo di continuare a poter rimanere aperti».

LA SPERANZA

Una speranza quella della Bellon. Perché il confine tra le zone gialle, arancioni e rosse è davvero labile. E tra 15 giorni tutto potrebbe cambiare di nuovo. «Se avessi dovuto scegliere un periodo per chiudere sarebbe stato questo, non la primavera e nemmeno quello delle feste che si stanno avvicinando -afferma- La mia preoccupazione è che chiudano sotto Natale, un altro periodo in cui lavoriamo molto sia a livello di servizi sia per i regali. Il futuro è incerto, le disposizioni non sono chiare e c'è tanto nervosismo perché non si sa dove si arriverà. Le persone sono timorose». Nel periodo di lockdown, Bellon ha percepito come rimborso per la chiusura solo i 600 euro che spettavano alle partite Iva per un totale di 1.200 euro in tutto. Ed ora, anche dopo la riapertura, il flusso dei clienti non è come prima. «Anche se siamo aperti, le persone sono timorose -sottolinea- La gente è spaventata anche perché ha paura di poter perdere il lavoro, di essere messa in cassa integrazione e di sicuro in situazioni simili il loro ultimo pensiero è quello di andare dall'estetista. Il blocco quindi c'è comunque, la situazione non è ideale. Io percepisco la preoccupazione dai miei clienti e da un confronto con i colleghi e con i titolari di altre attività, questa sensazione è comune». I centri estetici sono tra le attività che rispettavano di più le regole per il contenimento della pandemia, anche prima che venissero introdotte le nuove limitazioni. «Ora però le misure sono aumentate molto. Speriamo bene. Io trovo conforto nella fede e nella preghiera, confido nel buon Dio».

Lucia Russo

