LA TENDENZA

TREVISO Quasi mille bambini in meno in soli due anni. È il numero che meglio descrive il problema della denatalità nella Marca. Il grafico delle nascite è infatti in picchiata. Nel 2017 gli ospedali trevigiani avevano contato più di 6.700 neonati. Nel 2018 si era scesi a 6.280. E l'anno scorso il totale è calato ulteriormente, fino a fermarsi a 5.809. Sotto la soglia simbolica dei 6mila neonati. Nel giro di appena 12 mesi ci sono state 471 nascite in meno. E all'orizzonte non si vede alcuna inversione di tendenza. Il problema della denatalità si sta già facendo sentire in modo sempre più forte nelle scuole elementari della Marca. Oggi sono frequentate esattamente da 38.919 alunni. A settembre potrebbero essere quasi mille in meno. L'elementare Tommaseo, nel quartiere San Lazzaro di Treviso, per il secondo anno di fila non riuscirà a far partire una classe prima perché non ci sono abbastanza iscritti (il minimo è 15). Restando a Treviso, rischiano anche le elementari Masaccio di via Rota e Pascoli di via Salsa.

GLI ISTITUTI

Fuori città le cose non vanno meglio. Nella scuola elementare di Morgano a settembre non ci sarà la prima. A Ponzano si sta provando a raggiungere la quota minima di iscritti, attraverso dei trasferimenti, per avviare una sezione nell'elementare Gastaldo. L'elementare Pascoli di Zero Branco ha messo assieme due classi prime per un soffio: entrambe le sezioni avranno giusto 15 alunni. La chiusura e l'accorpamento di una serie di scuole, però, pare solo rimandato alla luce del continuo calo demografico. Gli effetti del minimo storico toccato l'anno scorso sul fronte dei nuovi nati si vedranno sulla scuola dell'obbligo, per non parlare già degli asili, a partire dal 2025, quando i bambini saranno chiamati a iscriversi alle elementari. I numeri prefigurano una desertificazione delle scuole. «Il calo demografico oggi è fisiologico. Come Usl, abbiamo una quota di mamme che partoriscono in strutture di altre province davvero minima spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale serve un impegno ancora maggiore, ad esempio attraverso i percorsi che abbiamo già attivato, come quello dedicato alla fertilità, in collaborazione con il Centro della Famiglia, e quelli relativi alla procreazione medicalmente assistita».

I NUMERI

Scorrendo i numeri dei singoli ospedali si scopre che solo quello di Montebelluna resiste. È l'unico che nell'ultimo anno ha visto aumentare il numero di bambini venuti alla luce: dai 991 del 2018 ai 1.039 dell'anno scorso. Esattamente 48 in più. Il saldo di tutte le altre strutture, invece, è negativo. Il punto nascita più importante resta quello dell'ospedale di Treviso, centro di riferimento per i casi più complessi. Qui nel 2018 sono nati 2.343 bambini. L'anno scorso ci si è fermati a 2.226. Dopo diversi anni in controtendenza, il Ca' Foncello ha contato 117 nuovi nati in meno. Gli altri ospedali sono sulla stessa linea. A Oderzo si è passati da 941 a 834 neonati, cioè 107 in meno. A Castelfranco da 830 a 662, addirittura 168 in meno. È il calo più pesante in assoluto. Nel sistema formato dagli ospedali di Conegliano e Vittorio Veneto, infine, si è passati in un anno da 1.175 a 1.048 nuovi nati. Vuol dire 127 in meno.

IL CASO

Per Vittorio Veneto va fatto un discorso a parte. L'anno scorso questo singolo ospedale ha visto venire alla luce meno di 160 bambini. Un numero decisamente al di sotto dello standard ideale per i punti nascita, fissato a 500 parti all'anno. Ma bisogna considerare che nel periodo in esame l'attività è stata temporaneamente sospesa per consentire i lavori di sistemazione della struttura. Negli anni precedenti i bilanci erano stati chiusi in modo differente. Nel 2018 si erano contati 207 parti. Mentre nel 2017 erano stati 408. Comunque meno della soglia dei 500, ma neppure troppo distanti. «Nell'ultimo periodo a Vittorio Veneto sono stati eseguiti dei lavori. Per questo a livello numerico consideriamo il sistema con Conegliano conclude Benazzi il punto nascite di Vittorio Veneto, comunque, non rischia affatto di essere chiuso: a livello professionale, medici, ostetriche e operatori vengono fatti girare tra i vari ospedali per rimanere sempre aggiornati e dal punto di vista alberghiero l'accoglienza è tra le migliori».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

