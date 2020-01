Mille dipendenti graziati: «Un monito, serve più moralità»

LE REAZIONI

TREVISO Hanno venduto azioni a persone che per la Procura «spesso non erano in grado, per livello di istruzione, per età avanzata, per professione, di valutare correttamente il rischio dell'investimento», come anche piazzato titoli a gente che non li voleva e che ha acconsentito a fronte di erogazioni di credito della banca, come anche manipolato i profili di rischio, aggirato le procedure informatiche di controllo e verifica, messo firme false, cambiato i contratti già firmati. Ma nessuno degli oltre mille dipendenti i cui nomi si trovano nelle denunce dei risparmiatori di Veneto Banca finirà a processo. Per la Procura manca infatti l'elemento soggettivo della truffa; anzi anche loro sarebbero stati imbrogliati da Consoli e dal management sulle reali condizioni dell'istituto di credito. La tesi dei magistrati Massimo De Bortoli e Gabriella Cama è quella secondo cui nelle filiali si fecero sì carte false per collocare i titoli ma che nessuno immaginava che fine avrebbe fatto il valore delle azioni travolte dalla crisi irreversibile che ha portato Veneto Banca alla liquidazione coatta.

L'ETICA BANCARIA

Artifici e raggiri, come scrivono i pm, che però non sarebbero reati. «Di fronte a questi fatti - commenta Mauro Visentin, segretario generale della Cgil di Treviso - ci appare chiara una gigantesca questione legata all'etica del lavoro nel settore bancario e finanziario. Quello che è successo in Veneto Banca, al di là delle responsabilità penali, deve farci fermare e riflettere. Deve essere un monito perché il nodo va ben oltre la commissione o meno di un reato, è una questione di moralità civile, di rispetto delle regole. Non solo rispetto a quello che è successo ma anche guardando a quello che succede ancora oggi». Se Consoli e il resto del management erano la mente delle truffe, la rete delle filiali ha finito per diventare lo strumento di quell'architettura criminogena. «Non bisogna dimenticare - rimarca Visentin - la situazione in cui si sono trovati i lavoratori, sottoposti a stressanti e continue pressioni per il raggiungimento degli obiettivi. C'è stato chi ha puntato la pistola e chi aveva la tempia con l'arma appoggiata sopra. Ma questo non deve passare per un'assoluzione. Forse qualcuno di quei lavoratori aveva capito che qualche cosa non andava e nella solitudine di ciascuno si sarà magari sentito di non avere le spalle abbastanza coperte, di essere indifeso di fronte al datore di lavoro. E questo pone al sindacato domande difficili a cui però non possiamo sfuggire».

IL MECCANISMO

Firme false, trucchi per aggirare i software, vendite a persone che faticavano a capire di che cosa si stesse parlando: cosa insegna il caso di Veneto Banca al mondo del lavoro? «Non bisogna generalizzare ma neppure nascondere la testa sotto la sabbia. In questo paese abbiamo, di fronte all'utilità dell'individuo, un problema di rispetto delle regole. L'ho detto quando si è trattato di affrontare il tema degli imprenditori che finiscono nella morsa della criminalità organizzata e lo ripeto ora di fronte ai fatti che riguardano i dipendenti di Veneto Banca che, pur non essendo partecipi della truffa, hanno varcato il limite dell'etica e del rispetto per le persone. Ma le parole non bastano: anche questo, come tutti i problemi, deve essere risolto».

de.bar.

