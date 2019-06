Migliaia in delirio fra selfie e autografi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA FESTATREVISO Una storica promozione merita bene una festa bis. Il primo tempo era andato in scena lunedì sera, con oltre un migliaio di persone davanti al maxischermo installato a porta San Tomaso per assistere in diretta a gara di 3 di finale contro Capo d'Orlando. Poi, dopo la vittoria che è valsa la serie A, tutti a sfilare, con cori e fumogeni biancazzurri, per le vie del centro. Ieri sera replica: ancora più gente - si sono sfiorati i 1.500 tifosi - si è ritrovata a pochi metri di distanza, in piazzale Burchiellati, per celebrare...