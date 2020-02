PONZANO

Qualcuno si è inspiegabilmente divertito a prendere la mira e a sparagli contro un colpo con una pistola ad aria compressa. È così che Gualtiero, uno splendido gattone dal pelo bianco e nero, ha perso un occhio. Il proiettile è andato a conficcarsi proprio nel cranio dell'animale, sfigurandogli il muso. È accaduto a Merlengo, frazione di Ponzano, in via Volpago Nord, poco distante dall'osteria al Baston sulla strada Postumia. Il micio non è morto solamente per un miracolo.

VIVO PER MIRACOLO

Se il proiettile avesse lesionato anche il cervello continuando la sua corsa per qualche millimetro in più, non ci sarebbe stato nulla da fare. I proprietari l'hanno trovato nel giardino di casa con una maschera di sangue. E l'hanno immediatamente portato dal veterinario, che per togliere il proiettile è stato costretto a sacrificare anche l'occhio del gatto. Non c'erano alternative. Dopodiché sono andati a sporgere denuncia contro ignoti dai carabinieri. Infine, hanno avvisato il sindaco Antonello Baseggio e l'Enpa, l'ente nazionale protezione animali, che potrebbe a sua volta ricorrere alle vie legali. La famiglia è la prima a chiedere giustizia. E il Comune, come l'associazione, è al suo fianco. Il sindaco ha già chiarito che verrà fatto il possibile per individuare chi ha premuto il grilletto. Il responsabile rischia fino a un anno e mezzo di carcere o una multa fino a 30mila euro. Non sarà semplice risalire a chi ha sparato. Ma non si vuole lasciare davvero nulla di intentato. «È un episodio di violenza gratuita scandisce il sindaco Baseggio il micio è stato bersaglio di un proiettile, probabilmente sparato da una pistola o da un fucile ad aria compressa». Il veterinario è riuscito a salvare il gatto. Le ferite, però, restano gravi. Il recupero sarà lungo e difficoltoso.

ATTO VERGOGNOSO

Il gesto di sparare contro un animale in questo modo non trova alcun tipo di giustificazione. «È un atto vergognoso. Spero ed esigo che venga fatta giustizia conclude Baseggio condanno senza riserve questo episodio di inaudita crudeltà. Avviso il colpevole che nulla sarà lasciato al caso, ricordandogli che il maltrattamento degli animali è un reato penale. L'articolo 544 del codice recita che chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione a un animale, ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi o con la multa da 5mila a 30mila euro». Ora parte la caccia al responsabile.

Mauro Favaro

