LE REAZIONI

VITTORIO VENETO «Un fatto di simile gravità non può che lasciarci senza parole. Fortunatamente il lavoro svolto dai carabinieri di Vittorio Veneto è stato eccellente e ha permesso di assicurare tempestivamente alla Giustizia il colpevole, ma scene come quella che si è vista qui sabato sera sono impossibili da dimenticare». Tra i primi ad accorrere in piazza Fiume, davanti alle ex scuole, pochi minuti dopo l'efferato omicidio è stato Antonio Miatto, il sindaco della cittadina che ha seguito e continua a seguire gli sviluppi investigativi passo passo.

PRESA DIRETTA

Il primo cittadino si è precipitato sul posto attorno alle 23, quando ormai per la vittima ogni speranza era sfumata. «Ho assistito ai rilievi, di certo non è stata una scena piacevole. La situazione faceva rabbrividire per la violenza e l'efferatezza dell'accaduto. Sembrava impossibile fosse accaduto qui da noi spiega Miatto. I carabinieri si sono tenuti in costante aggiornamento e ben presto si è cominciato a sperare che potessero aver individuato e bloccato il responsabile». La conferma ufficiale è arrivata quasi quattro ore dopo l'aggressione. «All'1.43 mi è squillato il telefono. Erano loro, mi confermavano che avevano trovato l'assassino, che lo avevano preso aggiunge il sindaco. Non nascondo che è stato un sollievo».

QUESTIONI PRIVATE

«Ho saputo nel corso della notte che il colpevole aveva confessato e man mano la situazione è andata delineandosi. Quel che posso dire è che due delle tre persone presenti non risiedendo a Vittorio Veneto e che dunque, nostro malgrado, San Giacomo è diventato teatro di un omicidio solo perché era stato scelto come luogo di incontro dalla vittima e dalla sua conoscente prosegue Antonio Miatto. Il movente è esclusivamente legato a questioni personali, pare di natura passionale. Dunque non ha nulla a che vedere con la cittadina. Per questo non mi sembra di scorgere contorni preoccupanti dal punto di vista locale. Non si è trattato di qualcosa connesso a Vittorio, ma di un tremendo fatto che sarebbe potuto capitare ovunque. Resta un episodio drammatico. Un uomo ha perso la vita in un modo tremendo. Le indagini sono ancora in corso e auspichiamo che quanto prima venga fatta la più completa chiarezza su quanto accaduto e su quanto abbia portato a un epilogo tanto tragico». «Questo mondo ormai gira al contrario. Non solo siamo inorriditi, ma ormai siamo anche senza speranza» gli fa eco una compaesana arrivata per vedere il luogo del delitto.

