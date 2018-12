«Mia figlia presa a botte e la scuola non parla»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASO«Mia figlia è ancora scioccata per quello che le è successo a scuola. E ho deciso di non farla più rientrare in classe fino a quando la direzione dell'istituto non avrà preso dei provvedimenti nei confronti dei ragazzi che l'hanno colpita. Sono risentita con la scuola poiché quando mia figlia ha preso la testata sullo zigomo e piangeva dalla paura e dal dolore, nessuno della segreteria o della direzione si è preso la briga di telefonarmi per avvertimi».LA RABBIA E I SILENZIÈ un fiume in piena la mamma della 13enne che tre...