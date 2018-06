«Mia figlia miracolata, ora quell'incrocio va cambiato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA FERITAPONZANO «Mia figlia è stata miracolata. Ieri è uscita dalla Terapia intensiva ed è stata trasferita nel reparto di Pediatria. Per fortuna è fuori pericolo. L'attenzione di mia madre nel posizionare il seggiolino al centro dei sedili posteriori è stata fondamentale. Questo le ha permesso di superare il violentissimo urto». Sono ore difficili per Christian Zanatta, 44 anni, presidente del comitato Zona Nord di Ponzano. Le buone notizie sulla salute di sua figlia, di nemmeno tre anni, contrastano con il dolore per la perdita della...