Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE TESTIMONIANZEVITTORIO VENETO «Ho avuto paura che mi facesse del male, aveva in mano un coltello come questo. Solo che era seghettato». Il particolare di quei denti d'acciaio è rimasto ben impresso alla commessa della panetteria Il Panettiere di Vittorio Veneto. La donna, 58 anni, mostra un coltello da cucina che tiene dietro il bancone per tagliare le pagnotte: 20 centimetri di lama. Proprio come quello usato dal 16enne che giovedì...