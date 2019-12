«Mettere su casa in città costa di più»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTA /1 TREVISO Nessun sì pronunciato in chiesa nell'anno che sta per finire. E finora un solo matrimonio all'orizzonte per quello in arrivo. Don Giovanni Giuffrida, da due anni parroco della parrocchia del Sacro Cuore in città spiega perché, qui come un po' in tutte le parrocchie della prima cintura urbana, i matrimoni si contano sulle dita di una mano, anche sforzandosi di mettere più anni in fila. Don Giovanni perché ci si sposa sempre meno? «Guardando agli ultimi dieci anni la media dei matrimoni celebrati è di uno, massimo...