IL CALENDARIO

TREVISO Sarà un Natale davvero particolare quello di quest'anno. Segnato dalla pandemia, dalle nuove regole dettate dall'emergenza sanitaria e dalla necessità di contenere i contagi. Regole che stravolgono uno degli appuntamenti più cari ai fedeli, la messa del 24 dicembre che celebra la nascita di Gesù. Quest'anno il bambinello nasce con qualche ora di anticipo sulla millenaria tabella dettata dalla Bibbia.

Tutte le chiese si sono adeguate, così come quelle trevigiane, e la Diocesi ha redatto un calendario relativo alle celebrazioni che saranno presiedute dal vescovo, monsignor Michele Tomasi, nel tempo di Natale. Con la raccomandazione ai fedeli di rispettare le misure sanitarie, a cominciare dalla mascherina tenuta correttamente, per continuare con i contagi. Sarà un tempo di Natale particolare, dunque, ma non meno intenso che richiede un po' di spirito di adattamento in più.

QUESTA SERA

Stasera, giovedì 24 dicembre, alle 20, il vescovo mons. Tomasi presiederà la messa in nocte nella solennità della Natività del Signore.

Poi, domani, giorno di Natale, venerdì 25 dicembre, alle 10.30, il vescovo Tomasi presiederà la Celebrazione eucaristica in die, nella quale impartirà la benedizione apostolica. Concelebrerà il vescovo emerito di Treviso, mons. Paolo Magnani. La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube della diocesi.

Nel pomeriggio, alle 17, il vescovo presiederà il canto dei Vespri ai quali sono invitati soprattutto i consacrati e i fedeli laici delle parrocchie cittadine.

Per la messa di ringraziamento, giovedì 31 dicembre, ultimo giorno dell'anno civile, alle 18.30, in Cattedrale, il vescovo presiederà la Celebrazione eucaristica, durante la quale sarà cantato il Te Deum, per ringraziare il Signore nonostante i tempi davvero difficili.

Quindi, mercoledì 6 gennaio dell'anno nuovo, alle 10.30, in Cattedrale, il vescovo Tomasi presiederà la celebrazione eucaristica internazionale, nella solennità dell'epifania del Signore. A speciale titolo interviene alla solenne concelebrazione una rappresentanza delle Comunità dei fedeli immigrati di lingua straniera presenti in Diocesi. Per permettere a tutti di partecipare, la celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube della diocesi.

Nel pomeriggio, alle 17 il vescovo di Treviso presiederà il canto dei Vespri. Sono invitati in particolare i fedeli e i consacrati delle parrocchie della Città di Treviso.

LE PRECAUZIONI

La diocesi ricorda ai fedeli che, oltre a ottemperare tutte le condizioni per limitare la diffusione del contagio da Covid-19, per recarsi in Cattedrale è necessario munirsi di autocertificazione, indicando come motivazione: situazione di necessità motivi religiosi.

