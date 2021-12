IL CASO

TARZO Ha causato sconcerto e confusione tra i cittadini e i fedeli di Tarzo iscritti all'Acr, un messaggio chiaramente no vax comparso ieri nella chat riservata dell'associazione. A inserirlo una componente che ha voluto condividere l'appello firmato dal coordinatore della Rete delle Famiglie, Giuseppe Amodio: «Sono Giuseppe Amodio, il coordinatore della Rete delle Famiglie' che non vogliono vaccinare i figli e si oppongono ai pass - si legge - Siete una marea e allora bisogna iscriversi qui (segue il link ndr) per essere collegati su base provinciale. Quanto basta per scatenare polemiche a non finire.

SCINTILLE

Quello che ha lasciato genitori e iscritti alla chat dell'Acr basiti è proprio il fatto che un membro abbia deciso di lanciare questo appello nel gruppo senza consultarsi con nessuno, creando ondate di sdegno e di riprovazione per un messaggio che non riflette in alcun modo il pensiero delle persone iscritte e tanto meno dell'Azione Cattolica. Don Francesco Cerruti, il parroco, spiega: «Mi sono confrontato ieri pomeriggio con l'autrice del messaggio, che erroneamente era stata segnalata come una dirigente dell'Acr ma che in verità è solo una iscritta. La signora ha rilanciato il messaggio credendo di fare cosa buona, con una certa leggerezza forse, ma senza alcuna intenzione cattiva». Un errore insomma. Le voci su quanto stava accadendo nella chat hanno fatto presto il giro del paese. Ed essendo il parroco responsabile dell'Acr, qualcuno ha pensato che lo stesso don Francesco fosse un no vax convinto: «Niente di più falso - replica - in passato ho detto in maniera tranquilla e sicura che il vaccino va fatto e che personalmente sono sempre stato in linea con le direttive episcopali in merito. Ho fatto la prima e la seconda dose e il 10 gennaio mi sono prenotato per la terza. A scanso di equivoci ho chiesto alla signora di rimuovere quel messaggio sbagliato».

IL SINDACO

Tutta la polemica è arrivata anche alle orecchie del sindaco Vincenzo Sacchet, che condanna l'utilizzo di una chat dell'Acr per simili contenuti: «Sono rimasto basito nel sapere che un messaggio del genere sia stato messo in un gruppo come questo. Auspico che le persone stiano più attente e usino i social con meno leggerezza. Non ci sono scuse. Sappiamo tutti quale sia l'impatto mediatico che certi messaggi suscitano quando vengono pubblicati nel web o nei social. Il periodo che stiamo vivendo è difficile, dobbiamo stare attenti».

Pio Dal Cin

