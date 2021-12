LA MESSA

TREVISO La pandemia, il carcere. E il Natale. I detenuti lo hanno detto a modo loro, con una lettera che hanno letto al vescovo, monsignor Tomasi, nel corso della messa da lui officiata giovedì 23 nella casa circondariale di Santa Bona. Una lettera con cui i detenuti hanno voluto ringraziare il personale sanitario per quello che sta facendo in un periodo particolare, segnato dall'emergenza sanitaria dettata dal Covid. Che, dentro le quattro mura del carcere, può diventare ancora peggiore.

I PENSIERI

«Purtroppo la pandemia continua a persistere e questo ha complicato non poco i rapporti con il mondo esterno e i contatti con i nostri familiari tra schermi di protezione, mascherine, distanziamento e tanta preoccupazione» si legge in uno stralcio della missiva. Poi, ancora: «Fortunatamente ci sono i volontari della Caritas, di Comunione e Liberazione, don Piero e suor Graziella che ci regalano il loro tempo donandoci momenti di evasione».

Parole sentite, per chi vive il Covid nella restrizione della propria libertà personale. E la malattia di uno può diventare il contagio di tanti. Così, il pensiero dei carcerati va alla sanità trevigiana. «Se potessimo esprimere un desiderio vorremmo chiedere più salute per tutti noi e le persone a cui teniamo di più. Un pensiero va anche alla direzione sanitaria, a tutti gli operatori che ci lavorano: medici e infermieri».

Un grazie semplice e sentito per quanti stanno combattendo, ogni giorno, sul fronte dell'emergenza Covid. Un problema che è entrato anche nel carcere di Santa Bona con quattro detenuti risultati positivi, che si stanno negativizzando. Tutti gli ospiti sono stati sottoposti a tampone ma non sono emerse altre positività. Il vescovo ha commentato così: «È un incontro semplice e cordiale, mi sento a casa con i detenuti, il personale e, i volontari che ci lavorano. È un posto dove si può fare del bene». E ha concluso ricordando: «È Natale per tutti. Abbiamo tutti bisogno di solidarietà, di legami e di credere di più all'amore che all'odio».

NIENTE PRANZI O CENE

Monsignor Tomasi ha celebrato messe di Natale anche alla Nostra Famiglia, ieri con la comunità dei sacerdoti Oblati e il 31 dicembre celebrerà con i sacerdoti della Casa del clero. Il vescovo non partecipa, invece, a pranzi e cene dopo che l'anno scorso ha dovuto osservare la quarantena per un contatto con un sacerdote positivo e non ha potuto celebrare la messa dell'ultimo dell'anno.

Valeria Lipparini

© RIPRODUZIONE RISERVATA



